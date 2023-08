Autopsia reveló la verdadera causa de muerte del nieto de Robert De Niro

De hecho, en la investigación del caso se encontraron mensajes de texto entre Sofia Haley Marks y Leandro De Niro Rodríguez. Ella le advirtió al joven que las pastillas eran peligrosas y de hecho, cuando el joven las iba a consumir, ella le escribió “u good?” (¿estás bien?), una pregunta que no tuvo respuesta.

La muerte de Leandro le causó gran aflicción a la joven, pero comprobaron que no dejó de vender. Solo seguía asegurando que eran pastillas peligrosas.

Drena De Niro, este 9 de agosto publicó un mensaje emotivo sobre la partida de su hijo de 19 años. Ella aseguró que su hijo no sabía que consumiría fentanilo y, aunque la gente que le vendió la droga le advirtieron de los peligros, eso no era suficiente para salvarle al vida. Mejor no venderla en lo absoluto.

También, se refirió a los comentarios a los que ha sido expuesta, ya que muchas personas la han culpado a ella y a su familia por la adicción a las drogas que tenía su hijo.

Más allá de comentarios odiosos y de los rumores, la mujer expresó que ojalá la atención que han recibido como familia, se enfocara en la problemática de las drogas en Estados Unidos.