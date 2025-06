El futuro de Jhon Durán en Al-Nassr es una incógnita: regresaría a Europa porque Cristiano no lo quiere en el equipo

En la cancha se mostró molesto con sus compañeros: reclamaba cuando no le pasaban el balón como quería, no conservó su posición en la cancha. No jugó bien. Lo mismo –aquello de no tener el mejor nivel–, venía pasándole en el Al-Nassr. El joven atacante criollo, que llegó a ese equipo en febrero de este año a cambio de 77 millones de euros, no estuvo fino en la que antes era su gran virtud: la definición.

Hay varios videos en los que se vio que Jhon Jáder erró goles que antes haría con facilidad. De hecho, en mayo fue el futbolista que más ocasiones claras de anotaciones falló en el mundo: 21 en 18 encuentros. Por eso, muchos se cuestionaron ¿Qué le pasa a Durán?, ¿Le hizo daño la plata que recibió cuando se fue para Arabia?