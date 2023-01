En Colombia, la demanda en la compra y la oferta en la venta de vehículos de segunda mano reporta una cifra considerable. Según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, en 2022 se declararon más de 1.200.000 traspasos de usados, un crecimiento del 0.6 % en comparación con 2021.

Ante semejante magnitud de transacciones, se vuelven comunes los delitos sobre este tipo de negocios. Las estafas y engaños son cotidianas en estas operaciones comerciales. Según informes de la Policía Nacional, el año anterior se denunciaron cerca de 10.000 delitos que involucran automotores en el país.

A tener en cuenta

Con la problemática en el radar, las autoridades y los expertos recomiendan a los vendedores y compradores estar alerta a posibles robos y estafas, identificando estas prácticas fraudulentas. “Hay que estar pendiente del origen de cada carro, si corresponden los datos de matrícula con los del vehículo en las improntas, si no tiene antecedentes ante las autoridades, si fue bien importado, si figuran o no las reclamaciones ante las aseguradoras y si corresponden a lo expresado por ellas. Si es un siniestro o si tiene embargos, en fin. Hay múltiples y fáciles formas de averiguar todos los datos de un carro porque toda su información está cargada en línea. Si alguna cifra no concuerda, es mejor deshacer el negocio para no llevarse sorpresas desagradables, que, incluso, comprometan la libertad o el patrimonio del comprador o del vendedor que, muchas veces de buena fe, recibe un carro sin trazabilidad. Lo mejor es siempre realizar estas transacciones con personas reconocidas en el medio”, dice Daniel Correa, gerente de Correautos.

Publicidad

Las principales prácticas detectadas por las autoridades para realizar fraudes con automotores usados son:

1. Elementos de identificación adulterados

Es vital, al revisar el carro presencialmente, prestar especial atención a factores como: placas deformadas por impacto, soldaduras que no corresponden a las del ensamblaje original, mal encuadre de las puertas, bolsas de aire inactivas, piezas de latonería en diferentes tonos, vidrios y espejos que no corresponden o no tienen identificación del fabricante y elementos de la cabina como el volante, el tablero o los asientos, que no corresponden al modelo, entre otros factores determinantes.