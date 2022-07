¿Qué traerá?

Lo primero que hizo Juan Carlos fue escoger una carta de color basada en los gustos de Maluma, “colores que invitan al positivismo, a la buena energía, que son vibrantes”. Un lienzo en blanco se pintó de cinco tonos, que a su vez representan el talento de los soñadores: el azul del canto, el amarillo de la percusión, el magenta del baile, el naranja de la composición y el verde del arte creativo.

Después del color llegaron dos conceptos vitales: el genderless, que la ropa no tiene sexo, que es para todos, y el utility best, prendas que permiten rasgos amplios de movimiento y “por eso el foco en las siluetas es oversize, prendas holgadas que no van ceñidas al cuerpo”, explica el diseñador.

“Nuestra colección está configurada por unos básicos renovados”. Hay hoddies (chompas), jogger en dos siluetas, camisetas, una modular compuesta por dos piezas que se puede usar por separado, chalecos con capucha, y una gran propuesta de denim en bloques de color.

“Todo me gusta”, le contó Maluma a EL COLOMBIANO. “La última vez que me reuní con el equipo de diseño me puse varias prendas: una chaqueta de gran volumen con un aplique con la M de Maluma y por dentro acolchada y naranja. También hay una parte de denim muy fuerte, todo me encanta, expresa la libertad”.

Para Cano ha sido muy revelador que un color como el magenta, que nunca estuvo en sus preferencias sea ahora de sus favoritos, “es una invitación a probar tonos diferentes”.