Bad Bunny envejecido, Heidi Klum como estatua y Maluma, la cara colombiana: así fue la Met Gala 2026

A las celebridades invitadas al evento social anual más importante en Nueva York se les pidió para este año –y en el primer lunes de mayo, como siempre– que vistan bajo la consigna “La moda es arte”, que enlaza con la exposición “El arte del vestuario” del Instituto del Traje, perteneciente al Museo Metropolitano de Arte (Met).
Para los amantes de la moda, el evento tradicionalmente celebrado el primer lunes de mayo es simplemente una de las alfombras rojas más destacadas del mundo, con un deslumbrante poder de convocatoria de estrellas.
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La megaestrella de la música Beyoncé hará su primera aparición en una gala del Met en una década. Será copresidenta junto con la leyenda del tenis Venus Williams y la actriz ganadora del Óscar Nicole Kidman.
Por supuesto, toda la velada está supervisada por la directora editorial global de Vogue, Anna Wintour, la máxima prescriptora de la moda en Estados Unidos, que lleva 30 años al frente del evento.