Bad Bunny envejecido, Heidi Klum como estatua y Maluma, la cara colombiana: así fue la Met Gala 2026

A las celebridades invitadas al evento social anual más importante en Nueva York se les pidió para este año –y en el primer lunes de mayo, como siempre– que vistan bajo la consigna “La moda es arte”, que enlaza con la exposición “El arte del vestuario” del Instituto del Traje, perteneciente al Museo Metropolitano de Arte (Met). Para los amantes de la moda, el evento tradicionalmente celebrado el primer lunes de mayo es simplemente una de las alfombras rojas más destacadas del mundo, con un deslumbrante poder de convocatoria de estrellas. Puede leer: “Ser auténticas”: Valentina Castro y la nueva narrativa de la belleza afrocolombiana en las pasarelas globales La megaestrella de la música Beyoncé hará su primera aparición en una gala del Met en una década. Será copresidenta junto con la leyenda del tenis Venus Williams y la actriz ganadora del Óscar Nicole Kidman. Por supuesto, toda la velada está supervisada por la directora editorial global de Vogue, Anna Wintour, la máxima prescriptora de la moda en Estados Unidos, que lleva 30 años al frente del evento.

La gala es una recaudación de fondos para el Instituto del Traje del Met y este año ha conseguido una cifra récord de 42 millones de dólares, explicó a la prensa el lunes el director general del museo, Max Hollein. En 2025 recaudó 31 millones. Pero también es un espectáculo en las redes sociales en el que las estrellas compiten por sobresalir con espectaculares atuendos.

La llegada de las estrellas a la Met Gala de 2026

Nicole Kidman vestida de Chanel y Naomi Osaka de Robert Wu. FOTOS Getty

Las primeras en llegar fueron las anfitrionas: Anna Wintour, Venus Williams y Nicole Kidman (vestida de Chanel por Matthieu Blazy) con su hija Sunday Rose en un traje de Dior. La exposición de este año yuxtapone elegantes propuestas de moda con pintura y escultura: por ejemplo, un diseño de Saint Laurent junto a “Lirios” de Van Gogh, o un vestido de John Galliano para Maison Margiela combinado con una estatua antigua. Ideas que tenían los diseñadores a la hora de vestir a los invitados. Por ejemplo, Naomi Osaka llegó con un abrigo esculpido color marfil, con costuras abiertas que dejaban ver cristales rojos en el interior, “adornado con plumas a rayas que se extienden hacia afuera como una fuente. Luego viene la parte interior: un impresionante vestido rojo cristalizado ajustado que presenta más de 659.000 puntadas de bordado. En total, son más de 3.280 horas de trabajo artesanal y miles de cristales Swarovski facetados en cuatro tonos de rojo que ilustran la anatomía humana, puntada a puntada, cristal a cristal”, explicó su diseñador Robert Wun a la revista Vogue. Como todo un acto teatral, Naomi llegó con el abrigo y se lo quitaron al pisar la alfombra roja.

Otros trajes que llamaron la atención fueron los de Sam Smith, quien lució “un vestido negro de Erté inspirado en las coristas, con un cuello de pelo y mangas que parecían alas. El artista de 33 años, cuyo atuendo fue diseñado por su pareja Christian Cowan, completó el look con un tocado alto de plumas”, escribieron en E!

Sam Smith y Katy Perry, entre los atuendos más llamativos de la Met Gala. FOTOS Getty

Maluma, la cuota colombiana de la Met Gala 2026 y otros latinos

Maluma ha sido el único colombiano que ha llegado a la Met Gala este año. Vestido de negro completamente, su traje fue diseñado por Haider Ackermann. “Siempre quería usar un traje de Ackerman, soy colombiano y ambos compartimos este orgullo de ser colombianos. Estoy persiguiendo el sueño colombiano, estoy volviendo a mis raíces (como referencia a su próximo disco) y teniendo este atuendo increíble que representa toda la cultura, toda la cultura latina para mí es muy hermoso también”, le dijo a ET. Puede leer: Video: Después de tres años, Maluma anuncia su nuevo álbum Loco x Volver

Otra cuota latina fue Rauw Alejandro, también de negro, un tanto más teatral que Maluma, Camila Morrone y el humorista de SNL Marcelo Hernández. Más tarde llegó la actriz con raíces colombianas Rachel Zegler y Bad Bunny, irreconocible tras el maquillaje que cubría su rostro. Era una versión envejecida de sí mismo. “Las prótesis fueron creadas por el maquillador Mike Marino, quien también ha estado detrás de algunos de los disfraces de Halloween más icónicos (¡y sorprendentes!) de Heidi Klum. El proceso que lo sustentaba se centró en el hiperrealismo: cada arruga, flacidez y mancha solar fue esculpida a mano por Marino tras una conversación con Bad Bunny sobre cómo el paso del tiempo podría afectar realmente a su rostro, cuello y manos”, detalló la revista Vogue.

Aunque no lo crea, él es Bad Bunny en una versión envejecida de sí mismo para lal Met Gala 2026. FOTO Getty

Entre los diseños más impresionantes de la Met Gala estuvo sin duda Heidi Klum. La alemana no fue vestida para su tradicional fiesta de disfraces de cada año –aunque parecía–. “Básicamente, se convirtió en una estatua viviente”, dijo la revista Cosmopolitan. Harpers Baazar, por su parte, describió el traje como toda una transformación de la modelo en una escultura humana: “Un look completamente intervenido, rostro, cuerpo y vestuario, que simulaba mármol tallado, desdibujando la línea entre moda, performance y arte”.