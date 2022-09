Añadieron que “ella no seguía las modas que dictaban los diseñadores sobre la pasarela, más bien todos se inspiraban en su guardarropa”.

Contrario a esta idea, el profesor Diseño de Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, William Cruz Bermeo, piensa que si bien algunos diseñadores británicos, llegaron en algún momento a tomar como referencia atuendos vacacionales de la Reina, como los de Balmoral, “resultaría impreciso afirmar que Isabel II haya instalado algún estilo en particular cuyo impacto se viera en las masas”.

Había accesorios que la reina siempre usó, como los zapatos de un par de centímetros de tacón de Anello & Davide: “¡llevó el mismo modelo durante años!”, dijo Hola y también el bolso negro de mano de la casa Launier, “con el que comunicaba a su equipo los movimientos que debían hacer”.

El tema de los movimientos es muy particular porque como detalla el profesor Cruz Bermeo, es algo que siempre se ha dicho, pero no se ha confirmado: “No sé de un portavoz Real que lo haya dicho. Yo tiendo a creer que sí; resulta lógico establecer unos códigos de comunicación no verbales para la seguridad y comodidad de una monarca de semejante alcance como lo fue Isabel II”, comentó.

Un estilo propio

El de Isabel II era una especie de uniforme personal, los zapatos, el bolso y los sombreros a juego con el abrigo o el vestido de turno. Era muy ella, “pero enmarcado en la idea del vestirse para triunfar, de las mujeres dedicadas a la política. Varias mujeres con poder político, empezando por Nancy Reagan, acogieron la idea de un traje severo en el corte y colorido, tal como la Primera Ministra Tatcher”, explica el profesor.

Desde entonces la Reina llevó hasta sus últimos días esa especie de “uniforme político” y asociado a su imagen y silueta.