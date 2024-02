Mariana es madre de tres hijos (11, 8 y 3 años) y además es emprendedora: hace poco lanzó su propia marca de vestidos de baño y ropa de playa llamada Uhmana con la que busca que las mujeres sientan libertad frente a los estereotipos. “En este proyecto me acompaña una diseñadora que me apoya en todos los diseños, yo me dejo guiar mucho por lo que visualmente funciona y mis gustos, además Cami me asesora mucho”, dijo.