Por Juan Alcaraz S.

Entre los 70 modelos que lucieron las prendas del diseñador Glenn Martens para Diesel en la Semana de la Moda de Milán que acaba de terminar, había una colombiana. Se llama Iza Asprilla. Es una morena de piel brillante, ojos rasgados y trenzas que le llegan hasta la cintura. Nació en Juradó, Chocó. Contesta la videollamada desde un hotel en Italia. Con una gran sonrisa en su rostro lo primero que cuenta es que se crió en Cali y desde hace cinco años salió del país: vive en México. “Yo no sabía la magnitud de la pasarela de Diesel, además fue la primera marca top que tuvo el Milan Fashion Week. Salí de segunda, prácticamente abrí, los zapatos me estaban matando, me llené de fuerza para no caerme porque eran unas botas en las que los tacones se iban como para los lados, fue muy duro”.

Esta fue la primera pasarela internacional de Iza en Europa. Y fue la primera en este continente porque en el último año le ha modelado a grandes diseñadores como Jonathan Simkhai en Nueva York y próximamente lo hará para Louis Vuitton en Los Ángeles. Es artista plástica del Instituto Departamental de Bellas Artes, de Cali. Por su cabeza nunca se le pasó la idea de ser modelo, hasta que en 2017 se cruzó con Pablo Antón, manager de la agencia New Icon de México. Hizo un casting con él y su vida le cambió. En Colombia desfiló en las pasarelas de Colombiamoda y Caliexposhow para Silvia tcherassi, Jorge Duque, Agua Bendita, Renata Lozano y Polite. Internacionalmente ha sido portada para la revista española Grazia y ha participado en editoriales para Vogue México, L'officiel, Haper's Bazar. Actualmente es imagen de la marca japonesa de cosméticos Shiseido, de la cual también hace parte la actriz Hunter Schafer, de la popular serie Euphoria. "La chica fue muy linda y sencilla, cuando trabajamos yo ni siquiera sabía quién era ella porque no soy muy de ver series, pero después de buscar me di cuenta que era una actriz conocida, como Zendaya. Hablamos poco, pero sí le alcancé a preguntar que si le gustaba bailar reguetón y me dijo que sí, pero que muy poquito".

Iza sabe bailar currulao y salsa. Le gusta escuchar hip hop y vallenatos. Aunque se considera una mujer muy independiente desde niña, sí reconoce que hay momentos en los que extraña estar en la casa de sus padres en Cali para comer las preparaciones de su mamá: sancocho de pescado y cocadas. "Lo más complejo que me ha tocado enfrentar estando lejos es estar enferma y no tener a quién acudir, ahí uno valora porque se da cuenta que al final de todo lo único que tiene es a la familia", dice esta morena de 1.78 de estatura. Otra de las experiencias que la ha marcado fue la campaña que hizo para la marca de maquillaje Make Up For Ever: su rostro fue visto en diferentes países. La gente le compartía fotos de vallas publicitarias en Egipto, Francia, Estados Unidos. También ha sido portada de diferentes revistas de moda.