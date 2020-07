Lo primero que Esteban Cortázar aprendió cuando era niño, y que lo fue llevando al mundo de la moda, fue a pintar. También le gustaba cantar, actuar y bailar, pero el gusto por la ropa, sus colores y texturas fue llevándolo por el camino que hizo que a sus 18 años debutara en las pasarelas de Nueva York.

Actualmente, a sus 36, cuenta que ha aprendido y hoy vive sin afanes y con convicción. “La moda estaba yendo a un ritmo demasiado rápido para mí y no estaba conectando con ese ritmo ni con tratar de pertenecer y mantenerme ahí”, cuenta en conversación con EL COLOMBIANO desde Barcelona.

Ahora llegó la oportunidad de presentar una colección en Colombia de la mano del Grupo Éxito y que esta vez no será solo moda: combina las palabras equilibrio y bienestar en una amalgama de ideas que incluyen ropa exterior y accesorios, calzado, marroquinería y hasta alimentos. “Una vida en equilibrio es encontrar balance, cuidar lo que comes, también cómo te sientes, cómo tratas a los demás y a ti mismo y de eso se trata esta colección”.

¿Cómo ha sido trabajar en cuarentena?

“Fue un gran reto poder disfrutar de mi casa solo y ser creativo, pensar y conectarme conmigo mismo, con mis valores, con lo que quiero. Han sido unos meses de mucha reflexión e inspiración, me enfoqué en sacar este proyecto adelante y eso que llevo casi un año y medio trabajándole. Lo íbamos a lanzar en abril, después pensamos que lo haríamos más adelante en el año y terminamos decidiendo que sería este 15 de julio”.

Incursiona en productos que nunca había hecho...

“Una manera interesante de hacer cosas distintas a lo habitual y aprender en el proceso. Trabajar con Taeq y con mi equipo en crear las recetas y usar solo ingredientes colombianos fue celebrar los recursos que tenemos, yo quería que fuera lo más natural posible. La colección de alimentos es pequeña, tenemos una linea de jugos, algunos snacks, barras y todas están inspiradas tanto en los valores como en celebrar las raíces colombianas”.

¿Y en la ropa?

“Es una colección muy unisexo. Es cómoda, amplia, que sirve para diferentes tallas y tamaños, los invitamos a hablar de inclusión de una manera más real y auténtica. Es difícil a veces hablar de inclusión si estás vendiendo vestidos de 10.000 euros. Por eso esta es la oportunidad de hablar de diversidad, de visibilizar tipos de personas para las que hay muchas veces tantos prejuicios, como la comunidad transgénero, la indígena, la afrocolombiana, de todos ellos hay gente en la campaña, por ejemplo. Es una colección que celebra que no importa a quién amas y va mucho con la forma como a mí me aceptaron en casa y me criaron”.

Lo latino y lo colombiano siempre han estado presentes en su trabajo...

“Sí. Creo que del proyecto que hice con Colette en 2017 en París nacieron muchas cosas, allí me di cuenta del poder de la plataforma que puedo tener para celebrar las raíces de dónde vengo y lo hago por que lo siento. Ha sido maravilloso encontrar con los años mi propósito, ese que va más allá de lo que es la burbuja de la moda de Alta Costura a la cual pertenezco. Pude crecer con eso, pero ahora estoy conectándome mucho más con mi ser, con mis raíces y mis valores, y en cómo lo relaciono con mi trabajo”.

¿Qué reflexión ha hecho sobre el futuro de la moda tras esta pandemia?

“Mucho sigue siendo igual y es claro que tiene que suceder un cambio, no solamente en la moda, sino en el mundo en general. Igual estamos viendo lo complejo que es, y que no es fácil generarlo. Yo he tenido la suerte de cambiar mi rumbo y mi manera de pensar, ya hice muchas de las cosas que había soñado hacer y hoy ya no forman parte de ese gran sueño que se está formando de otra manera. Siento que es un momento muy importante de volver a lo local, de ser más conscientes en todo lo que hacemos y cómo usamos nuestras voces y nuestra plataforma, creo que a la moda le falta mucho eso, no es solo la tendencia y el mercadeo, ¿dónde está la acción, el cambio? La gente está preparada para ello. Al mismo tiempo yo veo que muchas personas quieren que todo vuelva a la normalidad y no estoy de acuerdo, pero cada uno se montará en el tren que toca”.