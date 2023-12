Precisamente, artistas como Snoop Dogg, The Notorious B.I.G. y Kanye West son algunos de los referentes musicales por los que el futbolista comenzó a sentir un gusto particular por la moda.

Otra de las novedades de esta colección, que ya está disponible, es la base textil. No solo se usaron telas colombianas para confeccionar las prendas, sino que también se utilizaron telas italianas para apuntarle a la exclusividad y calidad. Con estas últimas se crearon prendas como las camisetas y la ropa interior.

“Con esta propuesta también quiero que los niños me vean cercano y no lejano, que nos podamos conectar por medio de la ropa, quiero que sientan que son uno más, porque realmente no somos la ropa, sino que cada uno hace que la ropa se vea bonita. La cultura de la moda es un gol que en mi vida nunca he gritado, pero que gracias a mi equipo hoy ya sí lo puedo gritar”, concluyó Quintero.