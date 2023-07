Francesca Miranda en versión casual: lo nuevo que presenta en Colombiamoda

La gama de color es bastante amplia y está seccionada. Hay unas mezclas interesantes y atrevidas : están presentes algunos vibrantes, los tonos tierra, algo de verdes, el índigo y el blanco. Serán más de 50 looks en escena.

“Fue un reto muy placentero, estoy muy contenta con el resultado. A mí me gusta construir la belleza, soy una persona que los espacios y todo me gusta bello, yo vivo a diario en este mundo, entonces quiero que donde esté me sienta bien, que lo que vea sea bonito, buscarle la belleza a todo”, dijo la diseñadora.

Hacer prendas artísticas, eso fue otro de los retos que se planteó Miranda para esta colección a la que le dedicó los últimos ocho meses. Que fuera ropa práctica y bonita al mismo tiempo. Que la lleve una mujer que en la mañana sale a trabajar y en la tarde asiste a un evento. Es de alguna manera una democratización de la moda.