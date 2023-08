Desde pequeña le ha gustado cantar, pero el destino la llevó por otro camino: la actuación . “Recuerdo que mi mamá trataba de meterme a cursos de actuación, pero no me llamaba la atención. Siempre tenía esa chispa de actuar, de ser artista ”, dijo en entrevista con el programa La Red.

Una vez se graduó del colegio, estudió Gestión de Industrias Creativas y en España se graduó como máster en Neuromarketing. Sin embargo, ahora quiere dedicarse a la actuación.

También dijo que ha tenido sus pinitos en la música. “Todavía me da pena cantar, siento que no me he soltado del todo. He grabado algunas canciones, he hecho algunas canciones, pero para lanzarme como artista en serio tengo que conocerme perfectamente”.