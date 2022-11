“Me gusta que el arte y el cine me perturben, amo toda esta ola de producciones de asesinatos y thrillers psicológicos, como artista me gusta grabar escenas que me toquen el alma”, dice María Elisa al hablar de su personaje, Daniela, en “A grito herido”, del que dice es muy “cortavenas y tóxico”.

“Estoy haciendo una serie para Telemundo, un thriller psicológico que se titula ‘Juego de mentiras’, que aún no tiene fecha de estreno. Mi personaje es una loca demente, que tiene cinco personalidades. Es una historia más allá del culebrón. Me encantan las cosas medio perturbadoras”, reitera la artista.

Uno de los proyectos que más emocionada la tiene es uno que está grabando del videojuego “Call Duty”, donde es una villana, rol para el que la tuvieron que digitalizar y para el que actúa con un casco y un traje, al mejor estilo de una astronauta.

“También estoy en un par de películas dominicanas, estoy recogiendo cosas que sembré en épocas de vacas flacas, a costa decirle no a un montón de proyectos que me generaban confort financiero, pero no profesional, tuve mi pandemia personal antes del covid, en la que no pasaba nada, no se abrían las puertas que quería y se abrían las que no quería”, relata María Elisa.

Hoy su voz y sus canciones cantando “plancha”, con su personaje tóxico . de Daniela, en “A grito herido”, están disponibles en 240 países y territorios a nivel mundial, otro de sus sueños cumplidos.

Le puede interesar: La repostera Juliana Álvarez habla de su experiencia como jurado en Bake Of Celebrity

Lo que dice Verónica Orozco

- “Es una serie con mucha verdad, no cae en el melodrama, que maneja una cotidianidad especial, es una serie inolvidable que cuenta con una magia única, por la forma como están contadas las historias, envueltas en un misterio por donde todo parte y hace ruido, a unir a unas amigas que están separadas y se reencuentran y hace que pase un montón de cosas”.

“Es una serie con las canciones de toda la vida, las que todos sabemos. Uno no se da cuenta pero se las sabe, incluso uno cree que no se las sabe, pero sí. Es divino, porque cada personaje tiene una canción que describe perfectamente su vida. Esa es la belleza de la música de plancha, que cuenta historias”.