Marco se ha marchado, pero a Laura Pausini le ha ido bien: ahora es la persona del año del Grammy Latino

“Laura Pausini es una de las artistas más talentosas y queridas de su generación, cuyo compromiso con la defensa y la igualdad de derechos es ejemplar”, dijo Manuel Abud, director ejecutivo de La Academia Latina de la Grabación, en el anuncio de que la cantante italiana ha sido escogida para ser la Persona del Año 2023 del Grammy Latino.

“A lo largo de su carrera de más de tres décadas, su extraordinaria voz rompe continuamente las barreras entre idiomas y géneros, creando un vínculo especial con el público de todo el mundo”, afirmó Abud.

Con 49 años, Pausini nació en Faenza, una ciudad de la región de la Emilia Romaña, de Italia. En su país saltó a la fama gracias a ganar el Festival de la Canción de San Remo en la categoría de Nuevos Talentos con la canción La solitudine, tema que en español lleva el título de La Soledad. Desde entonces Pausini ha tenido una carrera en la que ha ganado cuatro veces el Grammy Latino y en una ocasión el Grammy.

Lanzado en 1994, el disco Laura Pausini —que trae las canciones La soledad, Amores extraños y Se fue— la convirtió en unas de las voces italianas más conocidas por el público hispanoamericano.

“El idioma español me ha abierto puertas desde muy joven, me ha hecho sentir como en casa, me ha inspirado a seguir adelante y a explorar y vivir la música sin barreras ni límites. Decir hoy que recibiré este importante reconocimiento me llena de mucho orgullo, alegría, fuerza para seguir dando pasos fuertes y para inspirar a la nueva generación de artistas que levantan en alto la música que llevan en el corazón. Gracias desde el fondo de mi corazón, estoy muy emocionada”, dijo Pausini al conocer la noticia.

En años anteriores esta distinción la han recibido cantantes de la talla de Marco Antonio Solís (2022), Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014), Miguel Bosé (2013), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) y Emilio Estefan (2000).