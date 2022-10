¿Qué la sedujo de este proyecto para regresar a la televisión?

“Es un reto en el que me siento cómoda con la música, en el que me reconecto con lo que me gusta, La Descarga me llevó a reversar decisiones que por cosas de la vida había tomado en vida, así que hacer parte de este proyecto es un reto, porque es distinto, tiene una nueva energía, con cuatro grandes mentores, con críticas constructivas.

Venimos de una onda de concursos musicales y acá vamos a ir un poco más allá, porque como mentores vamos a convivir con ellos, vamos acompañarlos en esa preparación en un campamento musical”.

¿Cómo se siente en ese rol de mentora, de entrenadora?

“Me gusta, de hecho ya lo había hecho, lo bonito ahora es que el trabajo es gente que ya es profesional, que tiene mucha experiencia, con personas que realmente asumen esto como una profesión y ‘La Descarga’ es esa posibilidad de mostrarles cómo los perciben uno desde afuera. Nuestra labor es proyectarlos, encaminarlos y pulirlos, porque ya tienen mucha cancha, es volvernos joyeros y pulir esos diamantes”.