Mads Mikkelsen visitará Medellín en noviembre: ¿a qué vendrá el actor de Hannibal?

El reconocido actor danés, Mads Mikkelsen, será uno de los invitados especiales de la Comic Con Colombia 2026, evento que se llevará a cabo en Medellín del 27 al 29 de noviembre. La edición número 20 de la feria tendrá lugar en Plaza Mayor. “Una carrera llena de personajes inolvidables, películas que marcaron generaciones y actuaciones que hicieron de Mads Mikkelsen uno de los grandes actores de nuestra época”, escribió la organización de la Comic Con en la publicación de Instagram en la que anunció la visita del también bailarín. Lea: Bridgerton tendrá nueva miniserie: lo que se sabe de la historia de Lady Violet

¿Quién es Mads Mikkelsen?

Mikkelsen es uno de los actores daneses más reconocidos a nivel internacional. Al inicio de su carrera participó en múltiples películas en su país hasta que en 2004 saltó al cine estadounidense con su participación en la cinta El rey Arturo: la verdadera historia que inspiró la leyenda. Después estuvo en producciones como en la película de James Bond Casino Royale, Furia de titanes y Los tres mosqueteros. En 2013, Mikkelsen hizo uno de los papeles más relevantes de su trayectoria: interpretó al Dr. Hannibal Lecter en la serie Hannibal, la cual se transmitió hasta 2015. Doctor Strange: Hechicero Supremo, Rogue One: una historia de Star Wars y Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore son otros de los títulos que hacen parte de la trayectoria del actor danés.

Uno de los reconocimientos que ha recibido Mikkelsen es el premio a mejor actor en el Festival de Cannes de 2012 por su trabajo en La cacería, donde interpreta a Lucas, un maestro cuya vida colapsa cuando una estudiante lo señala por supuestamente haber abusado de ella.

¿Cómo será la participación de Mads Mikkelsen en la Comic Con 2026?

El danés estará en la Comic Con el 28 y 29 de noviembre. Como contó el evento en su cuenta de Instagram, Mikkelsen participará en sesiones de fotos y autógrafos para sus más fieles seguidores, y tendrá un panel especial el domingo 29 de noviembre en el escenario principal. Hasta ahora solo se han confirmado, además del actor, otros dos invitados. Uno de ellos es Hiroaki Hirata, actor de voz japonés reconocido por ser Sanji, uno de los personajes más queridos de One Piece. También ha participado en doblajes como Kotetsu T. Kaburagi / Wild Tiger — Tiger & Bunny, Sha Gojyo — Saiyuki y Leomon — Digimon. El otro invitado es Taryn Cosplay, reconocido artista, influencer y cosplayer profesional italiano, cuya trayectoria combina el diseño y elaboración de vestuario, la creación de props y el modelaje.

Las entradas para la Comic Con 2026 ya están a la venta. Los precios varían según la etapa de venta y la modalidad elegida: se puede adquirir una boleta para un solo día o para los tres días de la feria. Están disponibles en el sitio web oficial de Comic Con Colombia. Siga leyendo: Selma Blair, actriz de Legalmente Rubia, fue arrestada tras intentar abrir la puerta de un avión Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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