Mads Mikkelsen visitará Medellín en noviembre: ¿a qué vendrá el actor de Hannibal?

El reconocido actor danés, Mads Mikkelsen, será uno de los invitados especiales de la Comic Con Colombia 2026, evento que se llevará a cabo en Medellín del 27 al 29 de noviembre. La edición número 20 de la feria tendrá lugar en Plaza Mayor.
“Una carrera llena de personajes inolvidables, películas que marcaron generaciones y actuaciones que hicieron de Mads Mikkelsen uno de los grandes actores de nuestra época”, escribió la organización de la Comic Con en la publicación de Instagram en la que anunció la visita del también bailarín.
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