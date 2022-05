“Los personajes de arranque (que comienzan en la historia y luego desaparecen) como los que hice en Paquita Gallego y Las Hermanitas Calle me parecen muy interesantes, porque son cortos, pero cautivadores, son muy bien diseñados porque abarcan toda la historia, es lo que pasa con Gerardo Villamizar que, aunque muere en la primera semana, tiene flash backs (apariciones) hasta el último capítulo”, contó el actor envigadeño.

“Tener que ser tan rudo con estas dulzuras de niñas fue muy retador, hubo momentos que tuve conflictos con esa faceta, pero los directores me explicaron la intención y logramos sacar adelante esas escenas”, contó el actor en entrevista con EL COLOMBIANO.

El mayor reto que el paisa Luis Mesa tuvo a la hora de interpretar a Gerardo, en la serie histórica Las Villamizar, no fueron las escenas de acción, las largas cabalgatas o las exigentes clases de esgrima que tomó. Lo complejo fue el carácter fuerte y tosco con el que debía relacionarse con sus hijas en la historia.

En Medellín

Mesa luego de radicarse en Bogotá y afianzar su carrera en la actuación como protagonista de producciones como Señora Isabel, Francisco el matemático, Yo soy Betty, la fea y La Lectora, entre muchas otras, decidió regresar a vivir a Medellín.

Publicidad

En 2010, justo cuando había terminado las grabaciones de la telenovela Vecinos, lo invitaron a ser la voz oficial de los Juegos Suramericanos, que se hicieron en la capital antioqueña.

“Nunca lo planifiqué, vine y me encontré con una ciudad que había cambiado mucho, entro en contacto con la Alcaldía de Alonso Salazar y me muestran los proyectos que estaban adelantando y sin darme cuenta ya llevaba cuatro meses en Medellín y estaba feliz, así que empaqué las cuatro cosas que tenía en Bogotá y me vine para mi ciudad y ya llevo 12 años”, relata el actor.

Desde que inició su carrera sus presencias en dramatizados son muy puntuales, escoge muy bien sus proyectos y por momentos desaparece buen tiempo del aire.

Publicidad

“Luego de cada personaje me pierdo un tiempo con la idea de hacer otras cosas y para que la gente descanse de uno. Es algo que he hecho siempre y que desde que me vine a vivir a Medellín se siente más”, confirmó Mesa, que su última presencia en pantalla, antes de Las Villamizar, fue en 2019, con La Ley Secreta.