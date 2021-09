Por la alfombra blanca desfilaron las diferentes celebridades que dieron mucho de qué hablar, conversación que incluso se trasladó a las redes sociales donde circularon divertidos memes alusivos a los looks.

Los artistas colombianos J Balvin y Maluma, con su look tejano en cuero rojo, no se escaparon de los comentarios. J Balvin se visió de Moschino y Maluma, todo de rojo, en un traje firmado por Versace.

Con los colores de la bandera estadounidense, tejidos emblemáticos como el “denim”, creaciones de diseñadores patrios y expresiones de multiculturalidad, las celebridades rindieron tributo a Estados Unidos en el retorno de la gala del Metropolitan Museum of Art (Met) de Nueva York.

Su temática siempre se inspira en la próxima exhibición del Instituto de Moda del Met y a veces es difícil de entender, como ocurrió con el estilo “camp” elegido hace un par de años, pero en este caso no había duda de que se buscaba un homenaje a la patria: “In America: A Lexicon of Fashion”.

En esta “party in the USA” tuvo cabida la reivindicación y el ejemplo más claro lo dio la congresista de origen puertorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez, que lució en la espalda el mensaje “Tax the rich” (Cobren impuestos a los ricos) en esta gala cuya entrada cuesta unos 35.000 dólares.