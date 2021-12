En los Globos de Oro se habla de Colombia con estas nominaciones

Mejor actriz película dramática

Jessica Chastain, Los ojos de Tammy Faye

Olivia Colman, La hija perdida

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga de La casa Gucci

Kristen Stewart, Spencer

Mejor actor de película dramática

Mahershala Ali Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, El poder del perro

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, La tragedia de Macbeth

Mejor película Musical o comedia

Cyrano

No miren arriba

Licorice Pizza

Tick, tick ... ¡boom!

Amor sin barreras

En el resumen de las películas las más nominadas fueron con 7 la irlandesa Belfast (que no se ha visto en Colombia) y El poder del perro (disponible ya en Netflix). Con cuatro nominaciones No miren arriba (disponible en Netflix); King Richard, sobre el padre de las hermanas Williams, actualmente en cartelera; Licorice Pizza (estreno programado para el próximo año)y West Side Story (ya en cartelera). Encanto consiguió 3 nominaciones.

Recordemos que los Globo de Oro también premian a las mejores series del año en el apartado de drama y comedia. Estas son las más nominadas:

Succession de HBO con 5, The morning show y Ted Lasso de Apple TV con 4 y con 3 series como The Great (de Starzplay), Hacks (de HBO), Only Murders in the Building, Pose y El juego del calamar (de Netflix).