Los programas de concurso de Caracol, Desafío The Box y Yo me llamo , fueron los de más alto rating a lo largo del año, con promedio de 10 puntos de audiencia, por debajo, por ejemplo, de lo que marcó en 2022 la telenovela Arelys Henao, canto para no llorar , que fue lo más visto de ese año, con picos de 15 puntos.

Plataformas

Sobre las producciones colombianas estrenadas en plataformas, a Juancho Parada le llama la atención que Netflix y Prime Video repitan esquemas narrativos y actores, tal y como sucedió con las series Mi primera vez y Los Billis, respectivamente.

“Si bien las historias de base son interesantes, los planteamientos y la realización no convencen”, reitera Parada.

También raja la producción Historia de un crimen: Mauricio Leal, de Netflix.

Tanto Ochoa como Parada opinan que tanto RCN como Caracol este año le apostaron más a la producción de proyectos para las plataformas y descuidaron la programación nacional, de ahí la abundancia de repeticiones y remakes.

Lea también: ¿Por qué a Rigo le va mal en rating si todos hablan bien de la serie?

Lo mejor en las plataformas

Jorge Puche, analista e investigador de audiencias, destaca dos producciones internacionales como las mejores de 2023:

1. Nada: “Miniserie argentina que está en Star+ y en la que actúa Robert De Niro, ver a un ícono del mercado de entretenimiento americano actuar en una serie latina, hablada originalmente en español, me pareció especialmente bien lograda la intención de narrar un drama íntimo en clave de comedia. Es que, al menos para mi, la factura del audiovisual argentino es muy elevada; casi todo lo de allá me gusta. Me entretuve mucho viéndola, me pareció que estuvo muy bien explotado el formato de miniserie porque además, son como 5 capítulos de alrededor de media hora de duración que la hacen muy cómoda de ver” .

2. The Last of Us: “Me gustó mucho porque al comienzo de este año, cuando se estrenó en HBO Max, todavía estaba muy vivo en la memoria de todos, lo que habíamos vivido y sufrido durante la pandemia. Para mí, fue como ver ficcionado, lo que de alguna manera viví. Me parece que fue un acierto, un golazo de la industria audiovisual porque tocó las sensaciones íntimas de las personas. Esa serie es una manera (costosa pero poderosa) de poner a la audiencia en el centro de lo que hacemos en los medios de comunicación, que al fin y al cabo es una búsqueda constante. Entre todas las historias de universos distópicos, para mi The Last of Us es una obra maestra; lo mejor que vi luego de El Planeta de los Simios, mi distopía favorita (la de Tim Burton, no las secuelas modernas que son ‘baratijas’ a su lado)”.