El premio, equivalente a 330 millones de pesos colombianos, lo donará al Programa Nutricional Basado en Soya, que entrega comidas que contienen complementos de soya a 55.106 beneficiarios diarios en el país.

¿Cómo llegó al programa?

“Esto fue realmente gracias a Café con aroma de mujer, fue Gaviotica la que me abrió las puertas, porque la serie se vio tremendamente en España, donde se terminaron de enamorar de Colombia a través de Café.

A raíz de eso yo empecé a hacer una cantidad de eventos a través de la Embajada de Colombia y me nombraron embajadora de marca País Colombia. Conocí aquí algunas personas que en diciembre del año pasado me llamaron y me hicieron la propuesta.

La verdad tengo que decir que acepté mitad por valentía y mitad por ignorancia...(risas)”.

¿Qué tan cercana era con la cocina antes de Master Chef?

“Esa es la historia más maravillosa, porque yo no cocinaba nada, crecí con una mamá que cuando le preguntaba en qué te ayudo siempre, sistemáticamente, su respuesta era pon la mesa. Nunca aprendí a cocinar absolutamente nada.

Incluso tengo que decir que tenía una postura medio rebelde con la cocina, porque sentía que era algo que siempre se espera de las mujeres y que yo por ende no lo iba a hacer, pero asumí este reto desde el lugar de actriz, de interpretar un personaje y me fui metiendo y adentrando en este mundo”.

¿Cómo se preparó?

“El primer paso fue empezar a ver el programa de acá, a oír los términos, ver el tipo de pruebas que les ponían y el nivel de exigencia y con un cuaderno en la mano apuntaba los términos culinarios y los platos. Luego empecé a ir a restaurantes en Colombia donde me abrieron las puertas a la cocina española.

Fue un estudio que nadie se imagina, me quemé las pestañas y eso fue una gran inversión de capacitación. Es como si me hubiera tomado un año sabático para aprender a cocinar”.

¿Pudo cocinar platos colombianos en la competencia?

“Una vez cogí ingredientes para hacer una posta cartagenera, pero luego nos hicieron cambiar las canastas y un compañero sevillano, terminó con una canasta llena de plátano, panela, carne y él no tenía ni idea que hacer”.

¿Cuál fue la preparación que la sorprendió a usted misma?

“Una tarta, que es una torta nuestra. Fue en una prueba de eliminación, que era con unas flores inyectadas que había que dibujar en una gelatina. Era una cosa muy visual, muy linda, que tenía mucha complejidad”.

¿Sigue en España con proyectos personales y profesionales?

“Vivo en España en este momento y voy a presentar mi nueva línea de maquillaje y de fragancias, Feroz, que es un proyecto muy importante para mí, y regreso en enero a Colombia a grabar la segunda y tercera temporada de Manes, para Prime Video”.