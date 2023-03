“Vivo una guerra muy grande con la depresión”: Lady Tabares, de La vendedora de rosas

La exactriz continuó comentando cómo se siente con su crisis: “ es un dolor agónico que no sabe uno manejar aunque soy muy fuerte , lo sé, la vida me enseñó que puedo serlo, pero es muy, muy complejo”, se lee en el post.

Además, expresó que no sabe si se trata de algo que viene desde su niñez o de sus vivencias en la cárcel que, en sus palabras, fueron los peores momentos que ha vivido. “A diario vivo una guerra muy grande con la depresión (...) siento morir y que el llanto me ahoga”, avanzó.

La reconocida protagonista hizo alusión a que ha pensado en no vivir más: “a veces no quiero ni vivir más, ya no quiero esta vida y la amo tanto”. SIn embargo, continuó agradeciendo a su “familia”, haciendo referencia a sus seguidores, por estar ahí para ella, a pesar de que no es tan constante en sus redes sociales.

Lady Tabares expresó que no quiere tener personas en su vida que realmente no estén preocupadas por su bienestar: “estoy muy triste, más sola que siempre y así lo prefiero. Para qué tener personas en tu vida que realmente no te quieren y jamás nunca están interesadas en tu bienestar... en lo que necesitas, si supieran que llenarnos emocionalmente es más importante que las cosas materiales.