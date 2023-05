Su relación con una sobrina y otras situaciones de la vida amorosa de Darío Gómez que enfrentan a sus herederos

Las canciones de Darío Gómez son un muestrario de las fisuras del amor. El antioqueño conquistó la celebridad cantándole al desamor, el despecho y la traición. Y todo parece indicar que fue su propia vida la fuente principal de la que tomó el material de sus composiciones.

Esa idea la reafirmó su hija Catalina Gómez al hacer una revelación que ha despertado la curiosidad de los internautas.

En sus redes sociales, Catalina respondió a las preguntas de varios seguidores del ‘Rey del despecho’. Hasta cierto punto, el asunto no tenía mayor novedad, al fin y al cabo los familiares de los artistas fallecidos suelen hacer este tipo de dinámicas, sobre todo si se aproxima el aniversario de la muerte del famoso.

Sin embargo, Catalina destapó una información que dejó a muchos con las bocas abiertas. Dijo que no solo el amor unía a Darío con su última pareja, Nini Johana Vargas.



“Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez. Ella tiene tres hermanos a quienes mi mamá y mi papá, desde muy chiquiticos les dieron una finquita en La Tebaida (Quindío). Les tendieron una mano, y ella, pagándoles a mis papás, se les metió en el hogar desde los 15 años, con lo que no voy”, afirmó.

Es decir, Catalina y Nini son primas.