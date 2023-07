‘Sound of Freedom’: Jim Caviezel viaja a Colombia para denunciar el tráfico de niños en su nueva película

En las últimas horas, el filme Sound of Freedom (Sonido de Libertad) se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Y no es para menos: la película relata hechos relacionados con el tráfico de niños en América Latina, en particular en Colombia. Además, la pieza cinematográfica es protagonizada por el actor Jim Caviezel, mundialmente conocido por encabezar el reparto de La Pasión de Cristo, la polémica obra de Mel Gibson.

Caviezel interpreta a Tim Ballard, un agente federal estadounidense que dedica su vida a rescatar niños víctimas de tráfico humano. Y ese hecho lo lleva a internarse en Colombia, a donde viene para librar de las garras de los maleantes a la hermana de un niño rescatado en otra misión. De esta película el actor ha dicho que se trata de la más importante que ha hecho en su carrera, después de La Pasión de Cristo.

El elenco de Sound of Freedom lo completan Mira Sorvino, Bill Camp, José Zúñiga y Eduardo Verástegui, quien además es el productor del filme. La película fue escrita y dirigida por Alejandro Gómez Monteverde.

