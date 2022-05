Maluma puso este fin de semana, literalmente, a Medallo en el mapa. Todavía hay quienes siguen hablando del concierto del músico en el estadio Atanasio Girardot y al que asistieron más de 50.000 personas.

Entre las sorpresas de la noche hubo una que dejó a más de uno sin aliento. El músico paisa hizo una amorosa confesión, se refirió a la que todo indica es su novia y de la que poco se ha referido durante su carrera.

“Quiero aprovechar este momento para saludar a todos mis amigos que están por ahí, mi familia, mis padres, a mi novia que está ahí: ‘te amo, culicagada’”, fueron las primeras palabras.

Pero eso no fue todo. En la sorpresiva declaración dijo: “Tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío. Te amo mi vida, te amo”.