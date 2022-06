Antes de ser actor quiso ser futbolista, y jugó en varios equipos en la liga antioqueña, pero su pasión por la actuación lo llevó a estudiar en Cuba y Argentina. Hoy Juan Pablo Urrego es uno de los actores con más éxito y reconocimiento en el país. Es el protagonista de El cartel de los sapos y prepara varios estrenos.

¿Cuál fue el clic que lo catapultó como actor?

“Creo que el punto de giro de mi carrera comenzó con Las Hermanitas Calle, con el personaje de Joaquín que me dio mucha visibilidad, la gente me comenzó a conocer y me nominaron a premios. Justo después hice dos personajes que fueron populares en el exterior, Sin senos no hay paraíso y luego la historia de Popeye , en Alias JJ. Esos tres personajes seguidos me pusieron en otro panorama”.

¿Antes de esos proyectos hubo momentos de querer abandonar el barco?

“Yo llegué acá a Bogotá hace 11 años, no conocía a nadie, no tenía contactos, fui a tocar puertas y a esperar que confiaran. Lo primero que hice fue la segunda temporada de El Capo, después estuve en Los Graduados, que no le fue bien, y a partir de ahí tuve un parón yendo a audiciones y no pasaba nada. Sí tuve momentos de angustia en los que estuve a la deriva”.

¿Hoy como maneja el reconocimiento?

“Tiene que ver mucho con mi personalidad, con mi educación, con mi familia, de saber de dónde vengo, de los valores que me recalcaron de pequeño. No se me olvida lo que me ha tocado hacer para llegar hasta acá, es un camino de mucho esfuerzo, disciplina y constancia”.