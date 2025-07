“Que se joda”: Hunter Biden defiende a Joe Biden tras ataque de George Clooney en The New York Times

Le puede interesar: Trump ordenó investigar si el entorno de Biden ocultó el presunto deterioro de salud mental del expresidente

El 10 de julio de 2024 el actor fue una de las primeras celebridades afines a los demócratas en pedir a Joe Biden que tirara la toalla, en medio de crecientes dudas dentro del propio partido sobre su salud, tras un desastroso debate con Donald Trump días antes.

George Clooney escribió un artículo en The New York Times titulado “Me gusta Joe Biden, pero necesitamos otro candidato” en el que contó haber visto a un Biden debilitado en una gala el mes anterior, muy distinto del candidato que había sido en 2020.

“Lo considero un amigo y creo en él. Creo en su carácter, en su moral”, escribió Clooney, antes de añadir: “Pero la única batalla que no puede ganar es la del tiempo”.