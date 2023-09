Sobre temas de posibles despidos, fue enfático en que protegerá a su equipo, más allá del error cometido.

“Hablé con el equipo. No lo he hecho con los presentadores. Ellos estaban actuando y recibieron instrucciones. Ellos siempre están haciendo un excelente trabajo, tenemos un equipo maravilloso, reciente ganador del premio India Catalina, que hace un trabajo difícil todos los días. Aquí hay que tener un poco de compasión: ellos hacen dos horas de televisión en vivo, siete días a la semana. Y muy pocas veces sale un ruido por algo que no hayan hecho bien. A los que tuvieron la idea, no los vamos a crucificar por esto. Nadie va a perder su trabajo. Vamos a realinear la cosa y saldremos en el programa de hoy (jueves 7 de septiembre) pidiéndole excusas a la audiencia; y creo que al equipo de producción y a los presentadores le quedó la lección aprendida. Vamos a cuidar la reputación y la dignidad de cada uno de ellos y de la gente, la audiencia, que confía en nosotros todos los días”, complementó.

Además, el gerente aseguró que esto no volverá a suceder, que cosas como estas no se aceptaran más en el canal y que “solo se podrá valer lo que sea verdad o corroborado y haciéndolo de forma respetuosa”.

“La instrucción que les he dado es contar toda la verdad. Ser absolutamente transparentes. Nos equivocamos, asumimos nuestro error y les pedimos a esas audiencias que nos disculpen. Y a nosotros nos queda absolutamente de lección para que nadie, por más que ande buscando un clic o una promoción, se tome estas cosas a la ligera”, sostuvo Avendaño.

Y finalizó con que “esto no lo volveremos a aceptar en el canal. Aquí solo se podrá valer lo que sea verdad o corroborado y haciéndolo de forma respetuosa”, concluyó el gerente del Canal 1 en la entrevista.