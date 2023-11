En los últimos meses todos hemos conocido la versión de la cantante colombiana Shakira sobre su separación del empresario y ex deportista español Gerard Piqué. Y hemos sabido esa parte de la historia porque la artista ha hecho un duelo muy artístico y muy lucrativo: en ese tiempo la barranquillera ha lanzado las canciones Te felicito, Monotonía, Bzrp Sessión 53, TQG, Copa vacía y El Jefe y muchas de ellas se han convertido en verdaderos fenómenos mediáticos y de redes sociales. Sin embargo, todavía no se conoce la versión del español sobre el final de esa relación.

En una entrevista televisiva que le concedió al ex futbolista del Real Betis Joaquín Sánchez, el ex defensa del Barcelona FC abordó con pinzas y humor el asunto. Tras ochenta minutos de conversación sobre su carrera y negocios, Sánchez le formuló la pregunta de rigor a Piqué y este supo irse con elegancia por las ramas. “Todas las historias tienen dos versiones. ¿Por qué no conocemos la tuya todavía?”, dijo Sánchez. Las miradas de los televidentes se dirigieron a Piqué, que no dudó mucho en decir: “No conocen mi versión porque no creo que sea necesario. ¿Algún día lo contaré? No creo, no vale la pena”.

La ruptura del romance entre Shakira y Piqué ha sido un tema que ha despertado la curiosidad del mundo de habla hispana. Esto ha quedado demostrado con la cantidad de noticias que han publicado los medios y de especulaciones que han llenado las redes sociales. La tercera en este triángulo sentimental es Clara Chía, una joven española que en cuestión de días pasó del anonimato a estar en las portadas de numerosas revistas de farándula.

Aunque en el mundo del espectáculo nada está cantado para siempre, al parecer las audiencias se quedarán sin conocer el lado de la historia de Gerard Piqué. O al menos no la conocerán de sus labios, porque sus familiares sí han filtrado datos que no dejan bien parada a la cantante de Dónde están los ladrones.