¿Que la sedujo del proyecto?

“En la historia, que es una mezcla entre policiaco y un triángulo amoroso, encontré que esos dos elementos son como dinamita, más la profundidad de este personaje que maneja una dualidad como policía que sale a las calles a buscar justicia, pero también es una mamá, que tiene su matrimonio. La serie muestra dos lados femeninos, las dos protagonistas muestran distintos lados de la mujer, la joven y la rebelde que quiere llevarse el mundo por delante, y la mujer madura, un poco más tranquila a la que le llega este hombre del pasado. Son muchos ingredientes que me cautivaron y me motivaron a regresar”.

¿Cómo fue la preparación de su personaje, un investigador forense?

“Descubrí que tenemos uno de los mejores grupos de investigación en el mundo, son muy buenos, supongo porque somos un país muy complejo. En la Policía fueron generosos conmigo, me mostraron el proceso de una investigación. Me sorprendió que hay muchas mujeres al frente de los diferentes grupos de investigación, me pareció muy apasionante, como muy de Agatha Christie, además en la serie los efectos especiales son maravillosos, tanto así que uno sentía que estaba entrando a una escena del crimen real y era muy duro. Sentí mucha admiración por las personas que en su día a día tienen este trabajo. La serie involucra al televidente, lo pone a sospechar de todo el mundo”.

¿Qué tal el reencuentro con las actuación, con los ritmos y los tiempos de grabación?

“Fue durísimo...apenas como al mes me fui adaptando, fue como montar en bicicleta, que nunca se olvida. Fue muy apasionante y lindo volver, me hacía muchas falta estar ahí, en el ojo del huracán. Por suerte tuve un reparto increíble, nunca había trabajado con Patrick Delmas, que hace de mi esposo, con él hago unas escenas muy difíciles. Fue maravilloso. Admiro mucho a todos los colegas con los que me pude volver a encontrar, con Margarita (Muñoz) que hizo un trabajo maravilloso”.

¿Seguirá actuando...?

“Ahora me meto en el reto más difícil de mi vida que es dirigir mi primera película, por eso este regreso es tan importante, porque me permitió estar más cerca del rol, de estar pendiente de planos, de lentes, encuadres, algo que debo ser sincera nunca estuve al tanto, y ahora los directores que tuve me fueron soplando tips y me iban diciendo cómo es”.