Ami salta de Youtube a los libros

Ami no solo habla y se viste como un niño. Le gusta sentirse como uno: imaginando, creando y, sobre todo, siendo feliz.

Ami Rodríguez Pascagaza, su nombre completo, fue el primer youtuber colombiano en alcanzar más de 10 millones de suscriptores en esa plataforma de video. Lo logró en octubre pasado, por encima de otras figuras que llevan más tiempo en el mercado o que tienen renombre internacional, como Juan Pablo Jaramillo y Sebastián Villalobos. Sus contenidos audiovisuales, en los que la audiencia encuentra sketch cómicos, parodias y retos, superan más de un millar de reproducciones.

Uno de sus videos más visitados (con más 34 millones de reproducciones) es Roast Yourself Challenge, una canción que escribió y luego le hizo video basada en las críticas que le hacen en las redes.

La semana pasada presentó su segundo libro, El diario secreto de Ami, en el que reproduce los escritos que guarda desde cuando era niño. “Hay temas desconocidos de mi vida, como la presencia de mi papá. Escaneamos las páginas tal y como las escribí cuando tenía ocho años”, comenta el realizador audiovisual. Recalca que no se siente ni pretende ser escritor, que lo suyo es el entretenimiento. Si bien este 2020 tiene previsto poner en el mercado un tercer libro. Sobre sus contenidos en las plataformas digitales, que van dirigidos a un público entre los 8 y los 16 años, dice que este año tendrán muchas variaciones en su afán de estar innovando “para que la gente no se aburra”. Reconoce que lo que comenzó como un hobbie hoy es un trabajo, que le ocupa la mayor parte de su tiempo. “Estudié cine y me encanta, pero pienso que no se puede revolver con lo que hago en internet ni en otras aplicaciones, hay que generar contenidos diferentes”, comenta. Aunque parezca extraño, Ami es capaz de desconectarse, dejar de lado el celular y sentarse a jugar, cocinar o charlar con sus amigos y familiares, su otra gran pasión, más allá de Youtube.