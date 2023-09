En la presentación número 42, la imitadora de Rosalía hizo su presentación con Malamente , una canción de la artista que pertenece al álbum El mal querer (2018). En el escenario lució un vestido rojo y unas botas blancas y aunque los jurados cantaron con ella la canción, no demoraron en hacer sus comentarios.

Uno de los puntos a los que más le hacen fuerza los jurados es al parecido físico y a esos detalles que los hacen acercarse físicamente a los artistas que están imitando. Es por eso que el reto no solo está en lo parecido de la voz, sino que además deben trabajar arduamente por lograr la apariencia física ideal.

En la novena temporada de Yo me llamo de Caracol Televisión, ya los concursantes están en etapas donde los jurados Amparo Grisales, Cesar Escola y Pipe Bueno, suelen ser más exigentes, sin embargo, esta vez Amparo Grisales podría haberse pasado de la raya con una de las participantes, en este caso, la imitadora de la cantante española Rosalía.

Amparo Grisales destacó una involución en el desarrollo de su personaje. Primero, dio su opinión sobre la canción: “es muy difícil, muy difícil este tema. Es muy cante jondo y eso lo has manejado muy bien”, pero destacó que algunos fraseos pudieron mejorar, especialmente cuando cantaba la expresión “Malamente”.

“El Malamente lo hiciste malamente. Yo esperaba que esa frasecita que es como habladita. Tiene una gracia, es como un susurro, muy andaluza (...) Es una palabra que le da toda la decoración a la canción”, dijo Amparo Grisales.

Pero las lágrimas de la concursante salieron en el escenario cuando Grisales se refirió a su apariencia física con respecto a la Rosalía real. “Te me engordaste, Rosalía. Yo no sé qué te están dando de comer en la escuela, yo no te había visto subidita de peso”.

“Me pegó un poco lo del peso, pero no pasa nada, sé que tienen razón y voy a trabajar más en eso”, le contestó Rosalía.

“Es con mucho amor que te lo digo, en la escuela tienes todo para que lo hagas, cierres el pico con los carbohidratos. Hay maneras para que cuides tu salud, no te lo tomes para mal”, respondió Grisales.

Por último, la diva del espectáculo colombiano entregó un último consejo, pues notó que sin base del micrófono, la imitadora no podía usar sus manos para aplaudir como lo hace la Rosalía original.