¿Por qué Russell Brand fue llamado “depredador sexual” en juicio por agresión en Londres?

La Fiscalía británica calificó al actor y comediante Russell Brand como un “depredador sexual despiadado, calculador y manipulador” durante la apertura del juicio en su contra, este miércoles en Londres. El artista, de 51 años, enfrenta cargos por presuntos delitos sexuales contra seis mujeres, ocurridos entre 1999 y 2009, cuando era una de las figuras más conocidas de la televisión británica. Lea aquí: Hilary Swank anunció que espera su tercer hijo a los 52 años Brand, quien niega las acusaciones, comparece ante la justicia por tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, que es cuando alguien realiza un acto obsceno en un lugar público. El juicio, que se prevé que se prolongue hasta diciembre, busca esclarecer los hechos denunciados por las mujeres. Durante la apertura de la vista, la fiscal Riel Karmy-Jones sostuvo que el comediante utilizaba a las mujeres para satisfacer su “enorme apetito sexual”. Según su exposición, los presuntos hechos ocurrieron en distintos lugares, entre ellos una habitación de hotel, espacios de trabajo, los baños de un bar y la casa de Brand. Karmy-Jones reconoció que Brand “no es necesariamente la misma persona que era entonces”, pero señaló que el tiempo transcurrido no elimina su responsabilidad por los presuntos delitos cometidos cuando era más joven. Le puede interesar: Biassini Segura responde a acusaciones por supuestas muestras inapropiadas de afecto con su hija: “Nunca la he besado en la boca”

A su llegada al tribunal, el actor dijo estar “preocupado”, aunque expresó su esperanza de que el proceso termine con un resultado positivo para todas las personas implicadas. “Eso es lo que pido en mis oraciones”, afirmó. Este jueves, que fue el segundo día del juicio, la jornada se centró en el testimonio de la primera denunciante, quien relató una presunta violación ocurrida en 1999 durante una conferencia del Partido Laborista en Bournemouth. Según su declaración ante la Policía, conoció al actor en un espectáculo de humor y lo invitó a su habitación de hotel para continuar la conversación. La mujer aseguró que inicialmente pensó que Brand era gay y que no había interpretado su comportamiento como una insinuación sexual.

La presunta víctima contó que, cuando regresó del baño, encontró a Brand semidesnudo y haciendo movimientos que comparó con los de un avestruz. En ese momento, el actor le habría pedido que le tomara fotos y ella accedió, pero después se sintió asustada. La mujer afirmó que Brand la empujó sobre la cama, le quitó los pantalones y la ropa interior y la violó, pese a que ella dijo que no quería. Los hechos investigados se remontan a una época en la que Brand era conocido por su humor provocador y obsceno. Desde entonces, su presencia pública ha cambiado: ahora dice dedicarse a defender la fe cristiana y difunde sus opiniones en plataformas digitales, donde reúne millones de seguidores. Brand vive en Florida y permanece en libertad bajo fianza mientras avanza el proceso judicial. En 2024, el actor anunció que había sido bautizado en el río Támesis. Desde entonces, ha hablado públicamente sobre la influencia que, según él, ha tenido el cristianismo en su vida. En otras noticias: Condena a tres hermanos por delitos sexuales sacude a la élite de EE. UU., ¿por qué hija de Trump aparece mencionada?