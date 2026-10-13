Video | Cris Valencia fue agredido brutalmente por un grupo de jóvenes en Caldas y le echó la culpa a seguidores de Westcol

En redes sociales se hizo viral un video en el que aparece el cantante Cris Valencia siendo golpeado por un grupo de personas en plena calle. El hecho habría ocurrido en las Fiestas del Agua de Pácora, las cuales se llevaron a cabo este fin de semana en el municipio ubicado en Caldas.
La grabación muestra a Valencia contra una pared mientras recibe puños, patadas y hasta tratan de arrancarle la ropa. Sus seguidores han manifestado preocupación por lo ocurrido.
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Durante este fin de semana, Cris compartió varios videos y fotografías en su perfil e stories de Instagram en las fiestas municipales de Pácora. En algunas de las publicaciones apareció al lado de fanáticos que habrían aprovechado el momento para sacarse una selfie con él.
La grabación que está circulando de la agresión no muestra qué ocurrió minutos antes de los golpes. Muchos se preguntan si hubo una provocación previa, pero hasta ahora no han sido revelados más detalles sobre la pelea.
En uno de los videos, Valencia aparece junto a una pared, rodeado por varias personas. Poco después, algunas de ellas comienzan a golpearlo, mientras otros presentes observan la escena y graban lo ocurrido con sus teléfonos.