Después de más de cinco años de noviazgo, los artistas contrajeron matrimonio el 20 de febrero del 2020.

Publicidad

La letra del nuevo sencillo está dedicada al bebé que viene en camino. El video, con solo algunas horas de haber sido publicado, ya supera el millón de reproducciones.

En los comentarios Echeverri expresó: “(...) La noticia más hermosa del mundo. La alegría nunca es completa hasta que se comparte con la gente que uno ama: con ustedes, con La Tribu (el nombre conjunto que le tiene a sus seguidores)”.

Hasta el momento no se conocen más detalles del embarazo. No obstante, sus fans no han dejado de felicitarlos en redes sociales.