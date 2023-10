En medio de los rumores y contradicciones de una posible ruptura entre Meghan Markle y el príncipe Harry, la pareja ha estado tratando de incursionar en la industria del entretenimiento, después de que salieran de la familia real británica. Aunque algunos medios como ‘US Weekly’, han dicho que Markle también estaría interesada en iniciar algunos proyectos de retribución y filantropía, pero que aún no se deciden, especialmente por la lluvia de fracasos que han tenido en el último año. Muchos de esos proyectos con plataformas como Netflix o Spotify empezaron funcionando muy bien, pero con el tiempo las temáticas dejaron de ser de interés, algunas ideas empezaron a quedarse en el aire y eso hizo que los contratos que habían cerrado fueran disueltos, dejando a la pareja en el limbo, ya que el sueño del príncipe Harry es ese, crear contenido de interés global, pero no lo ha logrado hasta el momento.

El primero de ellos en fracasar, fue el podcast Archetypes’. Después de lanzar varios episodios, no fue posible darle continuidad. Este tenía por objetivo investigar, diseccionar y subvertir las etiquetas que limitan el progreso de las mujeres. El programa de entrevistas contó con la presencia de figuras reconocidas como Mariah Carey y Serena Williams, sin embargo este no consiguió la audiencia esperada. Por lo que el millonario acuerdo con la marca, en cabeza de Meghan Markle y en colaboración con su esposo, el príncipe Harry, se pausó. “Pensamos que era necesario que hubiera innovación aquí. Pensamos que podíamos ofrecer una gran experiencia que hiciera felices a los consumidores y permitiera a los nuevos creadores nuevas vías”, le reveló a la ‘BBC’ Daniel Ek, CEO de Spotify, tras la decisión.

Más tarde, fue la docuserie de Netflix que no cautivó. Luego de firmar un contrato con la plataforma de streamig, Harry y Meghan crearon una serie titulada con sus nombres, ‘Harry & Meghan’, tampoco consiguió el resultado esperado, pese a que esta contaba con material inédito de la pareja, como imágenes de su matrimonio, momentos íntimos, no logró estar en el ranking de los contenidos más vistos de la página. De acuerdo con Angela Levin, experta en realeza, la pareja se sintió “muy inestable” con el fracaso del producto y los desestabilizó, “el no haber podido conseguir una nominación al Emmy los impactó y se sumó a la lista de cosas que les salieron mal”.

Pero este no fue el único contenido audiovisual que no consiguió los resultados esperados. Ocurrió lo mismo con la miniserie documental ‘Heart of Invictus’, producida por Archewell Productions y con Harry como productor ejecutivo, siguió a competidores del servicio militar que sufrieron lesiones o enfermedades que cambiaron sus vidas en su camino hacia los Juegos Invictus. Aunque la critica valoró buena parte de las historias y el objetivo que tenía esta producción, fue fuertemente criticada por el público al percibir que en lugar de conocer a los verdaderos protagonistas, estaba terminaba por volcarse a la vida de Harry, convirtiéndose él en el protagonista.

Después vino ‘Pearl’, una seria animada que se centraría en destacar a mujeres influyentes en la historia, pero pocos meses después de que Netflix aprobada la idea y el proyecto, esta fue puesto en pausa, mientras la plataforma reformula y realiza la curaduría de su sección animada, dados los altos costos que está teniendo para la industria generar contenido en ese formato. Luego la pareja quiso explorar el tema de salud mental, aprovechando su entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021. Por lo que crearon la serie The Me You Can’t See’ para Apple TV+, que contó con testimonios de Oprah, Harry y otras figuras conocidas como Lady Gaga, Glenn Close y Zak Williams, el hijo del fallecido actor Robin Williams.

