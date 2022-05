“Es un referente de la comedia y del Stand Up, uno de los pioneros de la cuentería que hizo la transición. Me gusta mucho su estilo, aunque mi opinión no es objetiva, porque somos muy amigos y lo quiero mucho. Improvisando es un teso, es muy repetentista y ese es el estilo de humor que me gusta, porque es ahí donde uno demuestra la capacidad de inventiva que tiene. En Master Chef vivimos momentos inolvidables, siento que cuando alguien te hace reír eso genera recordación para toda la vida y uno no olvida a la persona que lo hizo feliz”, dice Frank, el “Flaco”, Martínez, comediante.