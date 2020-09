¿Cómo surgió la idea?

¿Tenían las cámaras en casa, todos los equipos?

Laura Archbold (LA) : “El mismo problema se convirtió en la misma bendición, por ejemplo el boom nos tocó hacerlo con un palo de escoba y el celular amarrado, sin esas falencias no hubiéramos sido tan recursivos. La premisa era que los tres no podíamos estar en escena, porque siempre había uno que tenía que hacer la cámara o el sonido”.

¿Qué tal trabajar en familia?

Todo el día hablaban de Adentro...

¿De qué se trata el corto?

DC: “Es un thriller psicológico, una historia de suspenso ciento por ciento, buscamos algo que nos gustara a los tres y somos amantes de ese tipo de series en las que no sabes lo que pasa y lo que creías saber ya no es. Es la historia de una chica que tiene problemas con su psiquiatra, a la vez que tiene conflictos con el marido. Le pasan una cantidad de cosas en la casa, sola, por eso el título, Adentro, que no dentro de la casa, sino de su mente”.