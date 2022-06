Aunque desde hace seis meses no vive con ellos, tras la separación con la presentadora Carolina Cruz, Linconl siempre acompaña a sus hijos en las distintas actividades, a la vez que mantiene una cordial relación con su excompañera.

¿Cómo celebra esta fecha?

“Con los niños, siempre buscamos algo qué hacer, pensando en que ellos disfruten. En esta ocasión lo celebramos hace ocho días, compartimos todo el fin de semana, estuvimos jugando maquinitas y brincando en los jueguitos de los centros comerciales. Fue el plan perfecto”.

¿Guarda los regalos, las manualidades que ellos le regalan?

“Tengo varias cosas que ‘Maty’ me ha hecho en el colegio, porque ‘Salva’ aún está muy chiquito y todavía no está en el Jardín. Matías me regaló hace tres semanas en una cartulina unos dibujitos muy bonitos, que ya tengo guardada al lado de otros recuerdos de este día”.