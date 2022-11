La golpiza habría empezado cuando Gómez y quienes lo acompañaban intentaban buscar la salida de la discoteca. Según él, de la nada un operario de logística empezó a agredir a su hermano y luego, cuando intentó defenderlo, se ensañaron contra él.

La magnitud de la agresión fue tal que Kundaly tuvo que ser operado por la ruptura de uno de sus pómulos, además de que le hirieron el tabique, los labios y las costillas. “Entre más de 4 personas, me tiran al suelo y me logran dejar vulnerable. Me agarran a puños en la cara, intentaban meterme los dedos en los ojos, patadas en las costillas y en mis pies”, denunció ayer en la noche en su cuenta de Twitter.