El concierto es a las 8:00 de la noche en el Coliseo Live, donde se escucharán canciones como “Mr. Brightside”, “When You Were Young”, “Somebody Told Me”, “Over And Over”, “Ready For The Floor” o “Boy From School”.

La banda vuelve en el marco de la gira por su nuevo disco “Pressure Machine”, que hasta ahora ha tenido dos sencillos: “Runaway Horses” y “Boy”.

Publicidad

Hot Chip es la banda que completa el cartel de la noche. Tienen ya ocho discos, pues iniciaron su carrera en el 2000, en Putney, Inglaterra, bajo el liderazgo de Alexis Taylor y Joe Goddard. Ellos ya vinieron a Bogotá hace más de 10 años y tenían un regreso pautado para 2020, que no se logró por la pandemia.