Paramore, la banda norteamericana que hace pocos años volvió a su formación original con el regreso del baterista Zac Farro, confirmó las fechas de su gira por Suramérica.

A Colombia no venía desde 2011, cuando hicieron su gira “Brand New Eyes Tour 2011”, donde cantaron canciones como “The Only Exception”, “Bring my Boring Brick”, “That’s What you Get”, “Crush Crush Crush”, “Misery Business” y “Decode”.

En estos once años han pasado por varias etapas y ahora, con el regreso de la alineación original, están retomando su sonido más rock.

