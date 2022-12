“Cuando entré a Master Chef a allá me dijeron que me iba a cambiar la vida y tenían toda la razón. Este año ha sido muy bonito, obviamente el mejor de mi carrera, el año en el que comencé a hacer muchas cosas que no hacía, en el que abrimos un bar con mis amigos. Es un año redondito y lo agradezco haciendo lo que sé hacer con la gente a la que le gusta lo que hago”, contó Chicho en charla con EL COLOMBIANO.

“Por primera vez en mi carrera voy a hacer una temporada, más de dos funciones seguidas, durante dos fines de semana, este año no tenía pensado hacer una obra con un título nuevo y esta nació, en medio de tanto trabajo que he tenido este año, de juntar las mejores rutinas de las tres obras que tengo y así surge Tranquilo, que reúne los mejores éxitos. El título es porque en Master Chef la gente me veía muy tranquilo, aunque yo no me sentía así (risas), la verdad es que este sí es el momento más tranquilo y bonito de mi vida”, reconoce Chicho Arias, que antes de ser comediante fue periodista en Teleantioquia, Telemedellín y columnista de Revista Viernes, de EL COLOMBIANO, donde comenzó a explorar su faceta de comediante en los medios.

Cuestionado sobre los grandes logros de este 2022, Chicho de inmediato se refiere al bar que abrió con sus colegas, en el que no solo se hacen presentaciones de comedia, sino que hay música en vivo, magia y danza.

Esta temporada de Tranquilo tiene un significado especial para él, por el lugar en el que se va a realizar. “Presentarse en el bar (Mero), en mi propia casa, es algo que ni había soñado, esta profesión cada vez me regala cosas más bonitas y esta es una de las más bonitas: es como si estuviera invitando a un montón de amigos a mi casa.

Nosotros (Monólogos sin propina) tenemos este bar que se convirtió en un lugar en el que pasan cosas muy bonitas. Primero pensé hacer una sola función en un gran teatro, pero finalmente me decidí por una temporada en el bar, que es el lugar donde soy más feliz”, puntualizo el comediante que ve lejano su regreso algún día al periodismo.