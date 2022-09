Al parecer las tusas no se curan del todo. En una entrevista reciente con el conductor mexicano Jordi Rosado, el cantante colombiano Carlos Vives habló de su frustrado matrimonio con la actriz Margarita Rosa de Francisco.



Lo hizo con tono compungido y rostro triste: “Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida”, dijo. La unión de Vives con De Francisco fue una bomba mediática en 1988: ambos estaban en el cenit de sus respectivas carreras. El vínculo amoroso duró apenas dos años.