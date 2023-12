“No es que ella esté herida sin razón”, dijo Vives. “Pero me di cuenta de que vivimos en una sociedad en la que el matrimonio se considera algo desechable ”, sentenció el cantante.

“Yo a Shakira la respeto porque es una mujer increíble. Es corazón importante de Colombia”, concluyó el artista.

Además, durante un concierto en Miami, Shakira sorprendió a Carlos Vives al interpretar la canción “La bicicleta”, que ambos lanzaron en 2017. La letra original hacía referencia a Piqué, expresando el enamoramiento de la barranquillera por el exfutbolista.

Y antes de salir al escenario para sorprender al samario, Shakira habló sobre su amistad con Vives. “Ha estado en los momentos más difíciles de mi vida... Me ha llamado a preguntarme cómo estaba cuando me separé, no puedo hacer menos”, dijo la barranquillera.

Con información de Colprensa*