Bryan Cranston, protagonista de Breaking Bad, anunció una “pausa” de la actuación en 2026

Aunque Bryan Cranston lleva más de 40 años en el mundo de la actuación, fue solo hasta la década de los 2000, cuando interpretó a Walter White en la popular serie Breaking Bad, que el actor se consolidó como una estrella. Desde entonces no ha parado de trabajar en innumerables producciones, lo que al parecer, ya le está pasando factura a su vida personal. Esa es la razón por la cual el actor estadounidense decidió que le pondrá “una pausa” a su carrera en 2026, cuando cumpla 70 años, esto con el fin de pasar más tiempo con su esposa Robin Dearden, con quien tiene 34 años de matrimonio.

“Voy a presionar el botón de pausa durante un año después de cumplir 70 años en 2026. ¡Mierda, 70! Ni siquiera estoy seguro de qué significa ‘pausar’ por completo, pero en este momento, creo que significa que tomarse un año sabático proporcionará varias cosas”, explicó el actor en su cuenta de Instagram, aclarando también algunas versiones de prensa que informaron que el actor se retiraría definitivamente en dos años. Entre esas cosas que proporcionará su año sabático será el dedicarle tiempo a su pareja, pues explicó que en los últimos 25 años de relación no pudo hacerlo como quiso. “Me permitirá pasar tiempo con Robin no como esposa de una celebridad, sino como un amoroso matrimonio y pareja entrando en, bueno, seamos honestos, nuestros últimos años, con nuevas esperanzas y metas y experiencias”, escribió en su mensaje.

Además de pasar tiempo con su esposa, Cranston también dijo que esa pausa que planea en dos años le servirá como “reinicio” en su carrera porque ha sentido que se está “quedando sin nuevas ideas sobre cómo interpretar los personajes que me ofrecen”. “He tenido un viaje tan increíble durante más de dos décadas, interpretando personajes en televisión, películas y en el escenario con los que solo podría haber soñado... hasta que realmente sucedió. No podría estar más agradecido por esas oportunidades. Dicho esto, siento que me estoy quedando sin nuevas ideas sobre cómo interpretar los personajes que me ofrecen. Por lo tanto, explorar una experiencia de vida más amplia me dará la oportunidad de reponer mi alma y prepararme para cualquier papel que se me presente de una manera más auténtica”, añadió.

También anunció que, durante ese tiempo que estará alejado de la industria se alejará de las redes sociales y se sumergirá en ”las novelas clásicas que siempre me prometí que leería pero no lo he hecho”. Pero antes terminará una serie de contratos y compromisos previamente adquiridos. Cumplirá con la grabación de algunas películas “de las que estoy muy orgulloso”, terminará de producir varias series para televisión y además, volverá a Broadway. Entre sus próximos estrenos está Asteroid City, de Wes Anderson, que se estrenará este viernes 16 de junio. Este año también lanzará Argylle, cinta dirigida por Matthew Vaughn.