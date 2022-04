En Cinema Con también se anunció una nueva película de los Cazafantasmas, se vieron nuevas escenas de Bullet Train y se dieron adelantos de lo que será Super Mario Bros, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Venom 3, The Woman King, El Gato con Botas: The Last Wish, y I Wanna Dance with Somebody, la biografía de Whitney Huston llevada al cine, protagonizada por Naomi Ackie.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará el 2 de junio de 2023 y ya tiene programada una secuela, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, para el 29 de marzo de 2024.

Mientras que Super Mario Bros verá la luz el 7 de abril de 2023, protagonizada por Chris Pratt y Anya Taylor-Joy.