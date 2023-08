Majo Vargas sigue cumpliendo sueños: ahora no solo actúa, sino que baila y canta

¿Qué sensaciones están experimentando antes del estreno?

Heider Moreno: “La verdad, mariposas. Lo que pensaba que no se sentía, en realidad sí se siente en el estómago.

María José Vargas: “Este proyecto es muy especial para mí, significa un sueño cumplido, siento que se avecina algo muy grande y muy lindo”.

El personaje de Romina marca una diferencia en lo que venía haciendo, ¿cómo me fue de antagonista?

María José Vargas: “Siento que villana, villana, no lo es tanto. Es una mujer enamorada. Lo más bonito de Romina es que no es un personaje ni bueno ni malo. Se equivoca porque está enamorada, como le ha pasado a muchas mujeres, que lance la primera piedra la que no se haya enamorado perdidamente y que por acciones o decisiones no haya tenido problemas”.

