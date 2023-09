“Yo la veía como referente. La admiraba muchísimo, pero me ha pasado muchas veces en la vida que cuando uno admira a alguien en televisión o en una foto y se arma una imagen, luego la conoces en persona y miras que no es real. ¡Qué decepción!”, afirmó la exreina.

Según explicó al programa de televisión, ella esperaba que Paulina al ser Miss Universo la orientara y le diera tips sobre el concurso, pero que no fue así.

“Y me ha pasado con muchísima gente. No fue el momento más lindo, pero no me importó. Yo tenía mi meta y pienso que al contrario eso me dio más fuerza y más motivación. Pensé: ‘Bueno, no necesito la ayuda que me ibas a dar, yo lo puedo hacer con lo que tengo’”, comentó Ariadna Gutiérrez.

La supuesta enemistad o el distanciamiento entre ambas exreinas ya había sido expuesta en un podcast. Paulina, por su parte, en ningún momento se ha pronunciado sobre la distancia entre ellas.

Actualmente, tanto Ariadna como Pualina están alejadas como presentadores de los los medios de comunicación y están dedicadas a proyectos de modelaje, así como son imagen de varias marcas de moda.