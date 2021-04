Música para celebrar los 50 años de Alejandro Fernández

"Hasta hace poco no pensaba hacer nada para celebrarlos, sino esperar a que se pudiera hacer una fiesta grande, pero ahora he decidido hacer algo. Voy a hacer una reunión con mi círculo más íntimo", explicó.

"No voy a decir que es agradable ponerse viejo, pero es lo que somos y esta vida hay que disfrutarla como es. La pandemia me ha puesto de cerca ese concepto de la mortalidad. En este cumpleaños estoy más sereno que nunca, más sano que hace mucho tiempo y más cerca de Dios", dijo el artista en una entrevista reciente con Efe en Miami.

"Se me ocurre ponerle Orígenes porque era un regreso a su origen, que era la música ranchera con acompañamiento de mariachi, tomando en cuenta que la música ranchera no es folclor mexicano, realmente es una combinación que nace con el cine mexicano", explicó Campos.

Pionero

Coincidiendo con ese momento, lentamente hasta el momento actual, muchos artistas de música ranchera apostaron por innovar aunque siempre manteniendo la esencia del mariachi, debido a que, según el compositor, es una alineación musical muy versátil "que puede tocar cualquier ritmo pero con un sonido único".

Ahora, tanto la música de mariachi como el regional mexicano están en un gran momento de innovación, expansión y éxito.

"Yo me siento un poco pionero de lo que está pasando ahora con la música mexicana, lo que me hace sentir orgulloso. Cuando decidí ampliar mi rango de géneros, me fui al pop, pero siempre he tratado de mantenerlo en los parámetros de los que podrían ser unas rancheras románticas con otros arreglos e instrumentación. Los chicos ahora están yendo más lejos en la ruptura de barreras y los aplaudo", dijo Alejandro.

Después de Órígenes, Alejandro continuó orientado a la música ranchera por un tiempo, y gran parte de sus trabajos posteriores estuvieron encaminados al pop latino.

Sin embargo, en 2020 su carrera tomó otro giro con el disco Hecho en México, otro parteaguas en la trayectoria del músico con el que marcó su regreso de golpe a su sonido más emblemático, la música ranchera.

De la misma manera, la actuación junto a su padre, el reconocido Vicente Fernández, y su hijo Alex en los Latin Grammy en 2019 fue un gran éxito que recordó el recorrido y el potencial de esta dinastía.

"Vicente (Fernández) es como todos juntos: como Javier Solís, como Pedro Infante, como Jorge Negrete. Eso se junta en un solo hombre y no hay nadie que iguale a Alejandro para suceder a esta dinastia Fernández. (...) No creo que haya un cantante de ranchero mejor en el mundo que Alejandro Fernández ", terminó el autor.

Aquí algunas canciones para recordar al “Potrillo” de México.